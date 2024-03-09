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Нардеп Юрчишин рассказал о правках к законопроекту о мобилизации и сроках его принятия

9 марта 2024 23:45
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Нардеп Юрчишин рассказал о правках к законопроекту о мобилизации и сроках его принятия
Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Законопроект о мобилизации — едва ли не самая резонансная тема в украинском обществе. Более 4000 правок представлено на рассмотрение, задерживающее сроки вынесения его на голосование.

Детальнее об этом в интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

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Наибольшее количество правок в законопроект поступило от представителей партии "Слуга Народа". Правок от оппозиции оказалось меньше, чем от большинства.

"Почему такое количество правок — потому что это действительно резонанс. Это то, что касается каждого, и поэтому здесь очень важные взвешенные, сбалансированные решения, чтобы те механизмы, те дополнительные возможности, которые мы даем для наших центров комплектации военных, чтобы они были понятны, и чтобы общество ясно понимало, что они справедливы", — сообщил нардеп.

Национальный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны разделил правки на блоки, по которым будут обсуждаться базовые подходы, согласованные внутри комитета.

В частности, есть блок, касающийся правок об образовательных степенях, с которыми будут или не будут предоставляться отсрочки, а также правок в отношении сроков демобилизации и прочее.

По прогнозам, окончательный законопроект будет представлен в 20-х числах марта.

"И теперь ключевой вопрос — удастся ли выйти на законопроект, определенным образом согласованный разными политическими игроками. Я достаточно оптимистично на это смотрю", — отметил Ярослав Юрчишин.

Также нардеп посоветовал руководству Верховной Рады во время голосования за законопроект пустить в кулуары журналистов для максимальной открытости процесса.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации будет принят уже до конца марта.

Комитет ВРУ допускает лишь одно ограничение прав военнообязанных, которые не явятся для уточнения данных по требованию ТЦК, — это управление транспортными средствами.

Верховная Рада
Ярослав Юрчишин
мобилизация
законопроект
народные депутаты

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