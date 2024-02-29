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На Закарпатье ТЦК мобилизовали парализованного мужчину — детали скандала

29 февраля 2024 19:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На Закарпатье ТЦК мобилизовали парализованного мужчину — детали скандала
Призывник на ВВК. Фото иллюстративное: ООТЦК и СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Хусте на Закарпатье работники ТЦК и СП мобилизовали 46-летнего местного жителя Александра Мартыненко, у которого из-за энцефалита парализована часть тела. По заявлению бывшей жены в Госбюро расследований и в комитет Верховной Рады по правам человека, специальная антикоррупционная прокуратура назначила ему дополнительную медкомиссию.

Об этом информирует Zaxid.net.

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Как заявила изданию, экс-жена Мартыненко, Анна Лыба, о мобилизации бывшего мужа узнала 20 февраля, когда его уже доставили во Львов.

"Он сказал, что находится в учебном центре, и попросил помочь с поиском врача-невропатолога. Говорил спутано, ведь после перенесенного в 2018 году энцефалита до сих пор испытывает осложнение — перекошенное лицо, правая рука и нога плохо работают. Сказал, что 20 января в Хусте его вытащили из машины и доставили в ТЦК, на коридоре были люди в балаклавах, которые начали водить его по кабинетам, затащили в подвал, где якобы находилась военно-врачебная комиссия, там взяли у него кровь из пальца и отобрали телефон. Через три дня он уже был в учебном центре во Львове", — сказала женщина.

В Закарпатье ТЦК мобилизовали парализованного мужчину — детали скандала
Заявление женщины к Дмитрию Лубинцу. Источник: Zaxid.net

Она добавила, что во время учебной подготовки, Мартыненко жаловался на плохое самочувствие и высокую температуру.

"Александр сбросил мне вывод ВЛК с 11 подписями врачей и сказал, что ни одного из них не видел в лицо. Где он сейчас находится, не знаю, потому что перестал со мной общаться. Но помню, что в последних разговорах спрашивал у меня, не переживаю за себя и нашего общего ребенка", — рассказала Анна Лыба.

Вчера ГБР зарегистрировало обращение женщины, а в Закарпатском областном ТЦК СП скандал до сих пор не комментируют. В то же время спикер САП в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко заявила в комментарии "Суспільному мовленню", что после огласки в СМИ, ведомство приняло решение направить Мартыненко на прохождение дополнительной ВЛК для подтверждения диагноза.

Напомним, ранее в Бучаче Тернопольской области, в помещении ТЦК СП скончался мужчина, которого работники похитили прямо с улицы. Из-за этого горожане вышли на акцию протеста.

В то же время в Николаевской области работники ТЦК СП якобы избили мужчину. Но во время огласки произошедшего местные заявили, что мужчина употребляет алкоголь и не платит алименты.

скандал
Украина
Закарпатье
Криминал
мобилизация
ТЦК и СП

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