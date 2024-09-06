Тернопольский суд назначил штраф солдату за отказ вступать в суточный наряд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне Кропивницький

В Тернополе городской районный суд признал солдата ВСУ в небрежном отношении к военной службе. За отказ вступать в суточный наряд ему назначено заплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно постановлению, обнародованному в сентябре 2024 года, уроженец Тернопольщины, солдат Богдан П., в конце июля 2024 отказался выполнять приказ и заступать в суточный наряд в одной из воинских частей. В результате этого на него составили протокол за небрежное отношение к военной службе.

Солдат не явился на судебное заседание и не отвечал на телефонные звонки работника суда. Кроме того, в материалах дела не указаны причины, по которым Богдан П. отказался заступать на дежурство.

Решение суда

Судья Ирина Царук рассмотрела дело без присутствия военнослужащего и назначила ему штраф в размере 17 000 гривен. Это решение еще можно обжаловать.