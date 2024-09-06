Тернопільській суд призначив штраф солдату за відмову вступати у добовий наряд

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Кропивницький

У Тернополі міський районний суд визнав солдата ЗСУ у недбалому ставленні до військової служби. За відмову вступати у добовий наряд йому призначено заплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з постановою, оприлюдненою у вересні 2024 року, уродженець Тернопільщини, солдат Богдан П., в кінці липня 2024 року відмовився виконувати наказ і заступати у добовий наряд в одній із військових частин. Внаслідок цього на нього склали протокол за недбале ставлення до військової служби.

Солдат не з'явився на судове засідання та не відповідав на телефонні дзвінки працівника суду. У матеріалах справи не зазначено причин, через які Богдан П. відмовився заступати на чергування.

Рішення суду

Суддя Ірина Царук розглянула справу без присутності військовослужбовця і призначила йому штраф у розмірі 17 000 гривен. Це рішення ще можна оскаржити.