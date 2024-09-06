Суд наказал солдата ВСУ из Ровенской области, сбежавшего из воинской части

Солдат ВСУ из Ровенской области сбежал из воинской части почти на полгода — как его наказал суд
В Полонном солдату ВСУ из Ровенской области суд назначил 5 лет лишения свободы. Он сбежал из воинской части домой, где в течение 5 месяцев проводил время на свое усмотрение.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно приговору от 30 августа солдат ВСУ Ярослав С. в декабре 2023 года самовольно покинул воинскую часть и отправился домой, где проводил время по своему усмотрению. 7 мая 2024 года он сам явился в местную полицию и признался в совершенном преступлении.
На суде военнослужащий признал свою вину, но не объяснил причину бегства. Он также заявил о намерении вернуться в службу и участвовать в боевых действиях.
Известно, что Ярослав С., уроженец села Горыньград-1 Ровенского района, выполнял боевые задания на фронте и был ранен, как отмечено в материалах судебного дела.
Судья Анатолий Горщар Полонского районного суда, признал солдата виновным по ч. 5 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части и неявка на службу без уважительных причин более трех суток во время военного положения) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Это решение еще пока можно обжаловать в апелляционном суде.
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