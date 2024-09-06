Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Солдат ЗСУ з Рівненщини втік з військової частини майже на півроку — як його покарав суд arrow

Солдат ЗСУ з Рівненщини втік з військової частини майже на півроку — як його покарав суд

6 вересня 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав солдата ЗСУ з Рівненської області, який втік з військової частини
Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Полонному солдату ЗСУ з Рівненської області суд призначив 5 років позбавлення волі. Він втік з військової частини додому, де протягом 5 місяців проводив час на власний розсуд.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком від 30 серпня, солдат ЗСУ Ярослав С. у грудні 2023 року самовільно покинув військову частину та вирушив додому, де проводив час на свій розсуд. 7 травня 2024 року він сам з’явився до місцевої поліції й зізнався у скоєному злочині.

На суді військовослужбовець визнав свою провину, але не пояснив причину втечі. Він також заявив про намір повернутися до служби та брати участь у бойових діях.

Відомо, що Ярослав С., уродженець села Гориньград-1 Рівненського району, виконував бойові завдання на фронті та був поранений, як зазначено у матеріалах судової справи.

Суддя Анатолій Горщар Полонського районного суду, визнав солдата винним за ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини та нез'явлення на службу без поважних причин понад три доби під час воєнного стану) і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Також важливі новини дня по темі:

суд ЗСУ правосуддя військові судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

01:53 У Харкові було чути звук вибуху

01:32 Солдат ЗСУ з Рівненщини втік з військової частини майже на півроку — як його покарав суд

01:30 Штраф за неоновлення даних — скільки часу відводить закон на сплату, що буде далі

00:48 Зеленський провів телефонну розмову з Макроном напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

00:30 Працевлаштування військовозобов'язаних — чи достатньо лише е-ВОД

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

00:08 Одна з країн ЄС запропонувала провести переговори України та Росії у себе

5 вересня 2024

23:52 Військова подала позов через відмову у звільненні — що вирішив суд

Термінова новина

23:44 У Києві повторно оголосили тривогу — ворог запустив балістичні ракети

23:35 ДПСУ затримали групу з дванадцяти ухилянтів біля кордону з Молдовою

Термінова новина

23:20 У Чернігові пролунав вибух — загроза ракетного обстрілу

Термінова новина

01:53 У Харкові було чути звук вибуху

01:32 Солдат ЗСУ з Рівненщини втік з військової частини майже на півроку — як його покарав суд

01:30 Штраф за неоновлення даних — скільки часу відводить закон на сплату, що буде далі

00:48 Зеленський провів телефонну розмову з Макроном напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

00:30 Працевлаштування військовозобов'язаних — чи достатньо лише е-ВОД

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

00:08 Одна з країн ЄС запропонувала провести переговори України та Росії у себе

5 вересня 2024

23:52 Військова подала позов через відмову у звільненні — що вирішив суд

Термінова новина

23:44 У Києві повторно оголосили тривогу — ворог запустив балістичні ракети

23:35 ДПСУ затримали групу з дванадцяти ухилянтів біля кордону з Молдовою

Термінова новина

23:20 У Чернігові пролунав вибух — загроза ракетного обстрілу

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги