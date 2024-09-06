Суд покарав солдата ЗСУ з Рівненської області, який втік з військової частини

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У Полонному солдату ЗСУ з Рівненської області суд призначив 5 років позбавлення волі. Він втік з військової частини додому, де протягом 5 місяців проводив час на власний розсуд.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком від 30 серпня, солдат ЗСУ Ярослав С. у грудні 2023 року самовільно покинув військову частину та вирушив додому, де проводив час на свій розсуд. 7 травня 2024 року він сам з’явився до місцевої поліції й зізнався у скоєному злочині.

На суді військовослужбовець визнав свою провину, але не пояснив причину втечі. Він також заявив про намір повернутися до служби та брати участь у бойових діях.

Відомо, що Ярослав С., уродженець села Гориньград-1 Рівненського району, виконував бойові завдання на фронті та був поранений, як зазначено у матеріалах судової справи.

Суддя Анатолій Горщар Полонського районного суду, визнав солдата винним за ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини та нез'явлення на службу без поважних причин понад три доби під час воєнного стану) і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.