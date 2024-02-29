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На Львовщине активист создал сеть сторонников для противодействия мобилизации

29 февраля 2024 10:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Львовщине активист создал сеть сторонников для противодействия мобилизации
Мужчины под ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Известный львовский антивакцинатор Остап Стахив после начала полномасштабного вторжения решил создать в Украине движение по противодействию мобилизации. Активист активно распространяет информацию о том, что военнослужащие якобы незаконно вручают повести, а еще "похищают и пытают людей".

Об этом сообщает "Бабель".

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Стахов регулярно распространял в сети видео, в которых рассказывал о том, что ТЦК якобы "похищает и пытает людей" и строит концлагеря. Активист убежден, что повестки незаконны, как и деятельность ТЦК, потому что они не зарегистрированы официально. По его словам, повестки неправильно оформлены и используют неутвержденный герб.

Движение противодействия мобилизации называется "Права человека", который в мессенджере Viber насчитывает уже 7 000 подписчиков. Кроме того, есть множество локальных сообществ в Viber i Telegram в украинских регионах. В этих группах участники распространяют нарративы Стахива. В частности, то, что "сионисты" хотят уничтожить и Украину, и Россию, а Нацполиция является иноагентом, ВСУ якобы покупают человеческие органы, активированный уголь вреден для человеческого организма и вызывает рак.

Провокатор Остап Стахов
Провокатор Остап Стахив. Фото из соцсетей Стахива

"В закрытых чатах распространяли конспирологию, эзотерику, мистику, молитвы, решение суда о незаконности ТЦК. Эти чаты были нужны, чтобы сплотить участников и настроить их на одну волну", — указал основатель исследовательско-аналитической группы InfoLight Юрий Гончаренко.

Впоследствии доступ к сообществам ограничили и стали более тщательно проверять всех участников.

Новое ОО Стахива "Объединение правозащитников Украины"

Уже в марте 2023 года Стахив создал новую организацию "Объединение правозащитников"
Украины", в которой он снова активно распространяет свои взгляды. Свою деятельность активист называет "обучением защите своих прав и свобод". Каждый член объединения перед вступлением должен уплатить 2500 грн взноса и впоследствии ежемесячно платить по 100 грн.

"Им Стахов выдает "международные удостоверения правозащитников", не имеющие юридической силы. Но, по словам блогера, удостоверения "защищают" членов ГО от полиции, ТЦК и других органов. В группе в Telegram 4 000 человек", — отмечают в издании.

Также в январе-феврале 2024 года активист с группой единомышленников ездил по селам Украины и "освобождал людей из плена ТЦК".

Напомним, депутаты ВРУ предлагают ограничивать уклонистов в праве управлять автомобилем.

Также мы писали о том, что военный ВСУ рассказал, что государство должно мобилизовать, опираясь не только на количество, но и качество. Тем самым люди должны понимать, что воевать — это не выбор, а необходимость.

Львов
Украина
активисты
мобилизация
ТЦК и СП

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