На Львівщині активіст створив мережу прихильників для протидії мобілізації

Чоловіки під ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Відомий львівський антивакцинатор Остап Стахів після початку повномасштабного вторгнення вирішив створити в Україні рух для протидії мобілізації. Активіст активно поширює інформацію про те, що військкоми нібито незаконно видають повістки, а ще "викрадають і катують людей".

Про це повідомляє "Бабель".

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Стахів регулярно поширював у мережі відео, в яких розповідав про те, що ТЦК нібито "викрадає і катує людей"і будує концтабори. Активіст переконаний, що повістки є незаконними, як і діяльність ТЦК, тому що вони не зареєстровані офіційно. За його словами, повістки неправильно оформлені й використовують незатверджений герб.

Рух протидії мобілізації має назву "Права людини", який у месенджері Viber налічує вже 7 000 підписників. Крім того, є чимало локальних спільнот у Viber i Telegram в українських регіонах. У цих групах учасники поширюють наративи Стахіва. Зокрема, те, що "сіоністи" хочуть знищити і Україну, і Росію, а Нацполіція є іноагентом, ЗСУ нібито купують людські органи, активоване вугілля шкідливе для людського організму, і воно спричиняє рак.

Провокатор Остап Стахів. Фото з соцмереж Стахіва

"У закритих чатах поширювали конспірологію, езотерику, містику, молитви, рішення суду про незаконність ТЦК. Ці чати були потрібні, щоб згуртувати учасників і налаштувати їх на одну хвилю", — зазначив засновник дослідницько-аналітичної групи InfoLight Юрій Гончаренко.

Згодом доступ до спільнот обмежили та стали ретельніше перевіряти всіх учасників.

Нове ГО Стахіва "Обʼєднання правозахисників України"

Вже у березні 2023 року Стахів створив нову організацію "Обʼєднання правозахисників

України", в якій він знову активно поширює свої погляди. Свою діяльність активіст називає "навчанням захисту своїх прав та свобод". Кожен член обʼєднання перед вступом має сплатити 2500 грн внеску і згодом щомісяця сплачувати по 100 грн.

Їм Стахів видає "міжнародні посвідчення правозахисників", які не мають юридичної сили. Але, за словами блогера, посвідчення "захищають" членів ГО від поліції, ТЦК та інших органів. В групі в Telegram 4 000 людей", — зазначають у виданні.

Також у січні-лютому 2024 року активіст з групою однодумців їздив селами України та "визволяв людей з полону ТЦК".

Нагадаємо, депутати ВРУ пропонують обмежувати ухилянтів у праві керувати автомобілем.

Також ми писали про те, що військовий ЗСУ розповів, що держава має мобілізувати, спираючись не лише на кількість, а й на якість. Тим самим люди мають розуміти, що воювати — це не вибір, а необхідність.