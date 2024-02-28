Мобілізація в Україні — як ухилянтів обмежуватимуть у праві водити авто

Юрист розповів, як в ухилянтів від мобілізації заберуть право водити авто
Депутати пропонують обмежувати ухилянтів у праві керування транспортними засобами під час мобілізації. Зокрема окрему процедуру для цього пропонує керівник Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов.
Про це на своєму каналі в Telegram повідомив адвокат Роман Сімутін.
Зокрема, Кодекс адміністративного судочинства України пропонується доповнити статтею 283-2 "Особливості провадження у справах за позовними заявами ТЦК та СП з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві виїзду за межі території України та праві керування ТЗ під час мобілізації".
- Позов подається до суду першої інстанції протягом 15 днів з дня виникнення підстав, що дають ТЦК право на пред’явлення позовних вимог.
- Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує протягом 5 днів з дня надходження позовної заяви.
- Суд розглядає позов протягом 30 днів з дня відкриття провадження у справі, а за ініціативою суду чи клопотанням сторони — з проведенням судового засідання.
Суд також відмовляє у задоволенні вимоги щодо тимчасового обмеження особи у праві керування транспортним засобом, якщо:
- встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;
- особа використовує ТЗ у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.
Тимчасові обмеження встановлюються на строк до виконання або відкликання вимоги ТЦК.
Раніше адвокатка розповіла, чи можуть ухилянти втратити майно. Також днями прикордонники затримали ухилянта, який "докупив" третю дитину, аби виїхати з України.
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