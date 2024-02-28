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Юрист розповів, як в ухилянтів від мобілізації заберуть право водити авто

28 лютого 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — як ухилянтів обмежуватимуть у праві водити авто
В ухилянтів заберуть права через суд. Фото: fakty.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Депутати пропонують обмежувати ухилянтів у праві керування транспортними засобами під час мобілізації. Зокрема окрему процедуру для цього пропонує керівник Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов.

Про це на своєму каналі в Telegram повідомив адвокат Роман Сімутін.

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Зокрема, Кодекс адміністративного судочинства України пропонується доповнити статтею 283-2 "Особливості провадження у справах за позовними заявами ТЦК та СП з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві виїзду за межі території України та праві керування ТЗ під час мобілізації".

  • Позов подається до суду першої інстанції протягом 15 днів з дня виникнення підстав, що дають ТЦК право на пред’явлення позовних вимог.
  • Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує протягом 5 днів з дня надходження позовної заяви.
  • Суд розглядає позов протягом 30 днів з дня відкриття провадження у справі, а за ініціативою суду чи клопотанням сторони — з проведенням судового засідання.

Суд також відмовляє у задоволенні вимоги щодо тимчасового обмеження особи у праві керування транспортним засобом, якщо:

  1. встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;
  2. особа використовує ТЗ у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

Тимчасові обмеження встановлюються на строк до виконання або відкликання вимоги ТЦК.

Раніше адвокатка розповіла, чи можуть ухилянти втратити майно. Також днями прикордонники затримали ухилянта, який "докупив" третю дитину, аби виїхати з України.

авто
мобілізація
ВРУ
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти

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