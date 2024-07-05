Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает механикам-радиотелеграфистам

Радист на фронте. Фото иллюстративное: wikipedia.org

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения механика-радиотелеграфиста. Нужны специалисты, которые будут работать в условиях полной занятости. За месяц работы будут платить 25—125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 2 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности механика-радиотелеграфиста в полку "Азов"

Механик-радиотелеграфист должен бесперебойно поддерживать техническое состояние оборудования и систем связи для подачи команд, распоряжений, сигналов. Механик-радиотелеграфист должен своевременно и четко передавать распоряжения, команды, сигналы, проводить техническую поддержку для защиты радиосредств от радиопомех. Также в его обязанностях: развертывание средств связи, подготовка их к работе и диагностика их технического состояния и исправности.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут человека, знающего и четко распознающего радиоданные, позывные, установленные сигналы оповещения и управления. Также среди требований к специалисту: радиообмен на средствах радиосвязи, техническая диагностика, ремонт средств радиосвязи, ориентировка на местности по карте, по приборам топопривязки и без них.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

Какие работники нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде "Азов" нужны стрелки. Чтобы занять эту должность, нужно быть в хорошей физической форме и желательно иметь боевой опыт. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

Также в полку не хватает людей, которые умеют ремонтировать автомобили. За месяц работы мотористам будут платить 25–125 тысяч гривен.