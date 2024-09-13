Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мастерам БпЛА

Мужчина с дроном в руках. Иллюстративное фото: pixels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих ремонтировать беспилотники. Речь идет о мастерах дронов.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 11 сентября.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности мастера БпЛА в полку "Азов"

Мастер дрона должен ремонтировать и обслуживать беспилотники, разрабатывать решения по усовершенствованию беспилотных систем, анализировать и решать проблемы, возникающие в работе БпЛА. Также среди его обязанностей аппаратная и программная модернизация дронов.

Требования к кандидату на должность

Занять должность мастера БпЛА в полку "Азов" может человек, имеющий опыт по обслуживанию и ремонту электроники, понимающий базовые принципы самотехники и готовый проходить службу в зоне боевых действий.

Предпочтение отдадут кандидатам, которые:

умеют читать электрические схемы;

владеют английским на уровне необходимом для понимания технической документации;

имеют опыт управления БпЛА;

имеют базовый пехотный опыт.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25-125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.