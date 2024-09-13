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На фронті потрібні знавці БпЛА — кого запрошують до полку "Азов"

13 вересня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам БпЛА
Чоловік з дроном в руках. Ілюстративне фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати безпілотники. Йдеться про майстрів дронів. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 11 вересня.  

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки майстра БпЛА в полку "Азов"

Майстер дроні має ремонтувати й обслуговувати безпілотники, розробляти рішення із вдосконалення безпілотних систем, аналізувати та вирішувати проблеми, що виникають у роботі БпЛА. Також серед його обов'язків апаратна та програмна модернізація дронів.

Вимоги до кандидата на посаду

Обійняти посаду майстра БпЛА в полку "Азов" може людина, яка має досвід з обслуговування та ремонту електроніки, розуміє базові принципи самотехніки та готова проходити службу в зоні бойових дій.

Перевагу нададуть кандидатам, які:

  • вміють читати електричні схеми;
  • володіють англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації;
  • мають досвід керування БпЛА;
  • мають базовий піхотний досвід.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

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