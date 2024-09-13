Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам БпЛА

На фронті потрібні знавці БпЛА — кого запрошують до полку "Азов"
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати безпілотники. Йдеться про майстрів дронів.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 11 вересня.
Що входить в обов'язки майстра БпЛА в полку "Азов"
Майстер дроні має ремонтувати й обслуговувати безпілотники, розробляти рішення із вдосконалення безпілотних систем, аналізувати та вирішувати проблеми, що виникають у роботі БпЛА. Також серед його обов'язків апаратна та програмна модернізація дронів.
Вимоги до кандидата на посаду
Обійняти посаду майстра БпЛА в полку "Азов" може людина, яка має досвід з обслуговування та ремонту електроніки, розуміє базові принципи самотехніки та готова проходити службу в зоні бойових дій.
Перевагу нададуть кандидатам, які:
- вміють читати електричні схеми;
- володіють англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації;
- мають досвід керування БпЛА;
- мають базовий піхотний досвід.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.
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