Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает поварам

Военные повара. Фото иллюстративное: ГПСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих вкусно готовить. В полку нужны повара.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 11 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности повара в полку "Азов"

Повар должен готовить кушанья и кулинарные изделия для военнослужащих, осуществлять вспомогательную работу по приготовлению пищи, проводить процессы первичной кулинарной обработки сырья. Специалисту необходимо соблюдать стандарты приготовления блюд, правила гигиены и нормы охраны труда. Среди обязанностей повара порционирование и раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава.

Требования к кандидату

На работу приглашают аккуратных и ответственных людей, которые имеют профессионально-техническое образование и медицинскую книгу, знают технологию приготовления блюд и правила гигиены, сроки хранения сырья и полуфабрикатов. Также желательно, чтобы кандидат на должность имел не менее года опыта работы по специальности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. На эту должность могут перевести действующих военнослужащих.