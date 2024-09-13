В Чернигове осудили дезертира, покинувшего место службы — посадили на пять лет

Судья на заседании. Иллюстративное фото: УНИАН

Житель Чернигова самовольно покинул место службы, то есть совершил дезертирство. Деснянский районный суд города признал его виновным и вынес суровый приговор.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В 2022 году мобилизованный в ВСУ мужчина был назначен водителем во взводе контрдиверсионной борьбы в Черниговской области. Но он покинул место службы, не предупредил командование и вернулся в подразделение только через месяц.

На суде он объяснил, что не видел смысла находиться в воинской части, поэтому уехал домой. Также он заявил, что дальше не видит смысла вообще служить, хотя и раскаивается в своем поступке.

Что решил суд

Суд в принятии решения учел то, что мужчина раньше преступлений не совершал, но по месту службы ему дали отрицательную характеристику. Суд назначил дезертиру 5 лет реального лишения свободы.