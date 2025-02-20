На работу в "Азов" приглашают мотористов на высокую зарплату

Автомеханики за работой. Иллюстративное фото: СТО Вольных

В подразделения спецназначения "Азов" ищут людей, которые умеют ремонтировать моторы автомобилей. Речь идет о мотористах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.

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Объявление о вакансии моториста в "Азове". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности моториста в "Азове"

Моторист должен проводить плановые технические осмотры автомобилей, ремонтные и диагностические работы, заменять жидкости автоматической коробки передач, гидроусилителя руля, тормозной и охлаждающей, ремонтировать мотор и подвески, менять ремни газораспределительного механизма и сцепления.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут внимательных к деталям людей, которые знают конструкции автомобиля и его узлов, ориентированы на результат и придерживаются основ техники безопасности. Также желательно иметь от одного года опыта работы на аналогичной должности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата составит 25-125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будут начислять доплату — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" есть вакансии танкиста. Занять эту должность может даже человек без боевого опыта. Главное быть мотивированным и желать учиться.

Также в бригаде не хватает специалистов по 3D-моделированию и дизайну. На эту должность приглашают людей, которые имеют дизайнерские навыки.