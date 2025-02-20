На роботу в "Азов" запрошують мотористів на високу зарплату

Автомеханіки за роботою. Ілюстративне фото: СТО Вільних

У підрозділи спецпризначення "Азов" шукають людей, які вміють ремонтувати мотори автівок. Йдеться про мотористів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.

Читайте також:

Оголошення про вакансію моториста в "Азові". Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки моториста в "Азові"

Моторист має проводити планові технічні огляди автомобілів, ремонтні та діагностичні роботи, заміняти рідини автоматичної коробки передач, гідропідсилювача керма, гальмівної та охолоджуючої, ремонтувати мотор і підвіски, міняти ремені газорозподільного механізму та зчеплення.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть уважних до деталей людей, які знають конструкції автомобіля та його вузлів, зорієнтовані на результат і дотримуються основ техніки безпеки. Також бажано мати від одного року досвіду роботи на аналогічній посаді.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансії танкіста. Обійняти цю посаду може навіть людина без бойового досвіду. Головне бути вмотивованим і бажати вчитися.

Також у бригаді бракує фахівців із 3D-моделювання та дизайну. На цю посаду запрошують людей, які мають дизайнерські навички.