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На фронте нужны женщины-медики — кого приглашают в полк "Азов"

15 сентября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает медсестрам.
Медсестра помогает раненому. Фото иллюстративное: armyinform.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения женщин со средним медицинским образованием. В полку появилась вакансия медсестры манипуляционной, операционной и анастезиста. На такой должности можно ежемесячно получать 25 тысяч гривен, а в случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий — даже до 125 тысяч гривен ежемесячно.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 8 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности медсестры в "Азове"

Медсестра должна работать на стабилизационном пункте в составе операционной бригады, оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых, периодически ассистировать в учениях медиков подразделений, организовывать рабочее пространство на стабилизационном пункте.

Какие требования к кандидатке на должность

На работу примут женщину со средним медицинским образованием. Кандидатка должен быть с опытом работы по специальности и с ургентными пациентами. От медсестры ожидают готовности работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести женщин, которые уже проходят военную службу. Денежное обеспечение будет составлять 25–125 тысяч гривен. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

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