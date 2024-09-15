Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує медсестрам

Медсестра допомагає пораненому. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи жінок із середньою медичною освітою. У полку з'явилася вакансія медсестри маніпуляційної, операційної та анастезиста. На такій посаді можна щомісяця отримувати 25 тисяч гривень, а в разі виконання обов'язків у зоні бойових дій — навіть до 125 тисяч гривень щомісяця.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 8 вересня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки медсестри в "Азов"

Медсестра має працювати на стабілізаційному пункті у складі операційної бригади, надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених, періодично асистувати у проведенні навчань медиків підрозділів, організовувати робочий простір на стабілізаційному пункті.

Які вимоги до кандидатки на посаду

На роботу приймуть жінку із середньою медичною освітою. Кандидатка повинна бути з досвідом роботи за фахом та з ургентними пацієнтами. Від медсестри очікують готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги та вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидаткам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести жінок, які вже проходять військову службу. Грошове забезпечення становитиме 25–125 тисяч гривень. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.