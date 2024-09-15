Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow На фронті потрібні жінки-медики — кого запрошують до полку "Азов" arrow

На фронті потрібні жінки-медики — кого запрошують до полку "Азов"

15 вересня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує медсестрам
Медсестра допомагає пораненому. Фото ілюстративне: armyinform.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи жінок із середньою медичною освітою. У полку з'явилася вакансія медсестри маніпуляційної, операційної та анастезиста. На такій посаді можна щомісяця отримувати 25 тисяч гривень, а в разі виконання обов'язків у зоні бойових дій — навіть до 125 тисяч гривень щомісяця.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 8 вересня.

Читайте також:
"Азов" шукає медсестер
Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки медсестри в "Азов"

Медсестра має працювати  на стабілізаційному пункті у складі операційної бригади, надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених, періодично асистувати у проведенні навчань медиків підрозділів, організовувати робочий простір на стабілізаційному пункті.

Які вимоги до кандидатки на посаду

На роботу приймуть жінку із середньою медичною освітою. Кандидатка повинна бути з досвідом роботи за фахом та з ургентними пацієнтами. Від медсестри очікують готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги та вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидаткам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести жінок, які вже проходять військову службу. Грошове забезпечення становитиме 25–125 тисяч  гривень. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Також важливі новини дня по темі:

робота Нацгвардія армія полк "Азов" вакансії зарплатня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Військовий розповів, що треба зробити, щоб мобілізація в Україні запрацювала остаточно

03:26 На фронті потрібні жінки-медики — кого запрошують до полку "Азов"

02:55 Екскомандир "Азова" назвав пріоритетну задачу українців в умовах війни

02:46 Буданов заявив, що Північна Корея є лідером у постачанні РФ озброєнь

01:55 Польща закликає позбавити українських чоловіків соцвиплат у ЄС — реакція МЗС України

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

01:42 Буданов заявив, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою до початку 2026 року

01:32 На Кіровоградщині фермери намагалися стягнути кошти з училища — що вирішив суд

01:30 В Україні надаватимуть автоматичні відстрочки — хто може розраховувати на такі привілеї

01:07 Повітряна тривога в Київській області та низці інших областей — яка небезпека

00:10 Росіяни стверджують, що Visa нібито повертається до РФ

04:30 Військовий розповів, що треба зробити, щоб мобілізація в Україні запрацювала остаточно

03:26 На фронті потрібні жінки-медики — кого запрошують до полку "Азов"

02:55 Екскомандир "Азова" назвав пріоритетну задачу українців в умовах війни

02:46 Буданов заявив, що Північна Корея є лідером у постачанні РФ озброєнь

01:55 Польща закликає позбавити українських чоловіків соцвиплат у ЄС — реакція МЗС України

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

01:42 Буданов заявив, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою до початку 2026 року

01:32 На Кіровоградщині фермери намагалися стягнути кошти з училища — що вирішив суд

01:30 В Україні надаватимуть автоматичні відстрочки — хто може розраховувати на такі привілеї

01:07 Повітряна тривога в Київській області та низці інших областей — яка небезпека

00:10 Росіяни стверджують, що Visa нібито повертається до РФ

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію