Работа в Азов — какие условия бригада предлагает инженерам по ремонту дронов

Военные Вооруженных Сил Украины с дроном. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Бригада "Азов" ищет на работу инженеров по ремонту дронов. Необходимые знания электроники и умение пользоваться измерительными приборами, опыт не обязателен. За месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в среду, 11 сентября.

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В частности, в обязанности инженера по ремонту дронов будет входить:

ремонт агродронов DJI;

ремонт дронов DJI, Autel, FPV;

ремонт деталей и комплектующих к дронам.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

аккуратность;

технический склад ума;

умение пользоваться измерительными приборами;

желание к обучению и саморазвитию;

среднее или высшее техническое образование;

знание микроэлектроники и схемотехники;

умение паять DIP, BGA, SMD компоненты;

умение паять под микроскопом;

опыт работы на подобной должности 1 год будет преимуществом;

желательно умение летать на мультикоптерах.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы: