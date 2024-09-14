Работа в Азов — какие условия бригада предлагает инженерам по ремонту дронов

"Азов" приглашает на работу инженеров по ремонту дронов — какие требования и условия
14 сентября 2024 03:51
Военные Вооруженных Сил Украины с дроном. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Бригада "Азов" ищет на работу инженеров по ремонту дронов. Необходимые знания электроники и умение пользоваться измерительными приборами, опыт не обязателен. За месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в среду, 11 сентября.
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В частности, в обязанности инженера по ремонту дронов будет входить:
- ремонт агродронов DJI;
- ремонт дронов DJI, Autel, FPV;
- ремонт деталей и комплектующих к дронам.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- аккуратность;
- технический склад ума;
- умение пользоваться измерительными приборами;
- желание к обучению и саморазвитию;
- среднее или высшее техническое образование;
- знание микроэлектроники и схемотехники;
- умение паять DIP, BGA, SMD компоненты;
- умение паять под микроскопом;
- опыт работы на подобной должности 1 год будет преимуществом;
- желательно умение летать на мультикоптерах.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
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