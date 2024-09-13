На Львовщине судили командира, скопировавшего служебную информацию

На Львовщине командир скопировал личные данные военных — что решил суд
Во Львовской области командир роты незаконно скопировал служебную информацию из закрытых баз данных. В результате своих действий военный предстал перед судом.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В июле 2024 года командир инженерно-саперной роты одной из воинских частей незаконно скопировал служебную информацию, которая также содержала списки личного состава и их персональные данные.
На основании этого на военного составили протокол об административном правонарушении по факту незаконного копирования информации, хранящейся в информационных системах.
Решение суда
На заседание суда мужчина не явился, но признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа 425 гривен с конфискацией незаконно изготовленных копий.
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