На Львовщине судили командира, скопировавшего служебную информацию

Судебное заседание. Иллюстративное фото: newch.tv

Во Львовской области командир роты незаконно скопировал служебную информацию из закрытых баз данных. В результате своих действий военный предстал перед судом.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2024 года командир инженерно-саперной роты одной из воинских частей незаконно скопировал служебную информацию, которая также содержала списки личного состава и их персональные данные.

На основании этого на военного составили протокол об административном правонарушении по факту незаконного копирования информации, хранящейся в информационных системах.

Решение суда

На заседание суда мужчина не явился, но признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа 425 гривен с конфискацией незаконно изготовленных копий.