Работа в "Азове" — какие условия труда предлагают поварам

На фронте нужны искусные кулинары — кого приглашают в "Азов"
В "Азов" ищут людей, которые умеют вкусно готовить. В подразделениях требуются повара.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Что входит в обязанности повара в "Азов"
Повар должен готовить блюда и кулинарные изделия для военнослужащих, осуществлять вспомогательную работу по приготовлению пищи, проводить процессы первичной кулинарной обработки сырья. Специалисту необходимо соблюдать стандарты приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда. Также среди обязанностей повара порционирование и раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава.
Требования к кандидату
На работу приглашают опрятных и ответственных людей, имеющих профессионально-техническое образование и медицинскую книжку, знающих технологию приготовления блюд и правила гигиены, сроки хранения сырья и полуфабрикатов. Также желательно, чтобы кандидат на должность имел не менее года опыта работы по специальности.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата составит 25-125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будут начислять доплату - 3 300 гривен. На эту должность могут перевести действующих военнослужащих.
Какие еще специалисты нужны "Азову"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. Занять должность оператора РЛС в бригаде могут люди, которые желают учиться и не имеют алкогольной и наркотической зависимостей. Предпочтение отдадут кандидатам, которые ранее работали на радиолокационной станции.
Также есть вакансия мастера БпЛА. На работу приглашают людей, которые умеют обслуживать и ремонтировать беспилотники.
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