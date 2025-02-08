Работа в "Азове" — какие условия труда предлагают поварам

Волонтеры готовят для военных ВСУ. Иллюстративное фото: Поварская сотня столицы

В "Азов" ищут людей, которые умеют вкусно готовить. В подразделениях требуются повара.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:

Объявление о вакансии повара в "Азов". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности повара в "Азов"

Повар должен готовить блюда и кулинарные изделия для военнослужащих, осуществлять вспомогательную работу по приготовлению пищи, проводить процессы первичной кулинарной обработки сырья. Специалисту необходимо соблюдать стандарты приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда. Также среди обязанностей повара порционирование и раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава.

Требования к кандидату

На работу приглашают опрятных и ответственных людей, имеющих профессионально-техническое образование и медицинскую книжку, знающих технологию приготовления блюд и правила гигиены, сроки хранения сырья и полуфабрикатов. Также желательно, чтобы кандидат на должность имел не менее года опыта работы по специальности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата составит 25-125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будут начислять доплату - 3 300 гривен. На эту должность могут перевести действующих военнослужащих.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. Занять должность оператора РЛС в бригаде могут люди, которые желают учиться и не имеют алкогольной и наркотической зависимостей. Предпочтение отдадут кандидатам, которые ранее работали на радиолокационной станции.

Также есть вакансия мастера БпЛА. На работу приглашают людей, которые умеют обслуживать и ремонтировать беспилотники.