Робота в "Азов" — які умови праці пропонують кухарям

Волонтерки готують для військових ЗСУ. Ілюстративне фото: Кухарська сотня столиці

В "Азов" шукають людей, які вміють смачно готувати. У підрозділах потрібні кухарі.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Що входить в обов'язки кухаря в "Азов"

Кухар має готувати страви та кулінарні вироби для військовослужбовців, здійснювати допоміжну роботу із приготування їжі, проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. Фахівцю необхідно дотримуватися стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці. Також серед обов'язків кухаря порціонування та роздача страв масового попиту для великої кількості військовослужбовців особового складу.

Вимоги до кандидата

На роботу запрошують охайних і відповідальних людей, що мають професійно-технічну освіту та медичну книжку, знають технологію приготування страв та правила гігієни, терміни зберігання сировини та напівфабрикатів. Також бажано, щоб кандидат на посаду мав не менше року досвіду роботи за фахом.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. На цю посаду можуть перевести чинних військовослужбовців.

Які ще спеціалісти потрібні "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на радіолокаційному обладнанні. Обійняти посаду оператора РЛС у бригаді можуть люди, які бажають вчитися та не мають алкогольної й наркотичної залежностей. Перевагу нададуть кандидатам, які раніше працювали на радіолокаційній станції.

Також є вакансія майстра БпЛА. На роботу запрошують людей, які вміють обслуговувати й ремонтувати безпілотники.