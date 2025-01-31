Робота в "Азов" — які умови праці пропонують операторам радіолокаційних станцій

Бойова машина ЗСУ з радіолокаційним обладнанням. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

До підрозділів "Азов" шукають людей, які знаються на радіолокаційному обладнанні. Йдеться про операторів радіолокаційних станцій.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов'язки операторів радіолокаційних станцій і вимоги до кандидатів на посаду

Оператори радіолокаційних станцій мають управляти радіолокаційним обладнанням і обслуговувати його.

На роботу запрошують вмотивованих людей, які бажають вчитися і не мають алкогольної чи наркотичної залежності. Перевагу нададуть кандидатам, які раніше працювали на радіолокаційній станції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія на керівну посаду. У війську бракує начальника складу. Кандидат на цю посаду повинен на високому рівні володіти Microsoft Word та Excel. Щомісячна зарплата становитиме від 25–125 тисяч гривень.

Також у полку потрібні люди, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Йдеться про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату. Аби обійняти цю посаду, треба знати сантехнічні системи водопостачання, каналізації та опалення.