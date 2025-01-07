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На фронте нужны водители автобусов — в "Азове" есть вакансии

7 января 2025 03:26
Виктория Козырь - редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают водителям с правами категории D и DE
Водители ВСУ. Иллюстративное фото: Скриншот
Виктория Козырь - редактор

Полк "Азов" приглашает на работу водителей автобусов, которые имеют удостоверение категорий D и DE. Заработная плата составляет от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Такая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия водителя автобуса в "Азов". Фото: Скриншот
Вакансия водителя автобуса в "Азов". Фото: Скриншот

Требования к кандидату

Кроме открытых категорий кандидат на должность должен иметь опыт вождения подобным транспортом минимум в 1 год. Конечно, нужно разбираться в базовом ремонте машины, а опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

Обязанности водителя в "Азове"

Основной задачей водителя автобуса будет перевозка личного состава "Азов" и его подразделений. Также надо будет при случае ремонтировать автомобильную технику (микроавтобусы, автобусы).

Условия работы

В свою очередь "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт. Денежное обеспечение согласно стандартам принятыми в Вооруженных Силах Украины. Возможность перевода для действующих военнослужащих.

Оплата зависит от задач и места работы. В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает в свои подразделения людей, которые умеют работать с сантехническим оборудованием. В частности, речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.

Также работу предлагают людям, которые умеют обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.

Также работу предлагают людям, которые умеют обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.

ВСУ работа полк "Азов" вакансии Рекрутинг водитель

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