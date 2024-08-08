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На фронте нужны уникальные врачи — кого приглашают в полк "Азов"

8 августа 2024 03:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В "Азове" нужны военные врачи на очень высокую зарплату
Медик ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ.
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригаде "Азов" требуются абдоминальные, торакальные хирурги. Такие медики будут заботиться о раненых на стабилизационном пункте военных.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в среду, 7 августа.

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Вакансия в "Азов". Фото: Скриншот

Какие требования к кандидатам

Претенденту на должность нужно иметь соответствующее высшее медицинское образование и опыт работы.

Большим преимуществом станет опыт работы с ургентными пациентами, умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке, а также готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи.

Что будет входить в обязанности

Будущий член команды подразделения будет оказывать неотложную помощь на стабилизационном пункте, а также сопровождать "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения.

Кроме этого нужно будет организовать работу "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта, периодически помогать в проведении учений медиков подразделений, дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты.

Что касается условий оплаты

В спецподразделении обещают денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Конечно, будет официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Напомним, что еще требуются бухгалтеры расчетной группы. Зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.

Также бойцы приглашают на работу мотористов. Нужны специалисты, умеющие ремонтировать авто и имеющие опыт работы на аналогичной должности.

война работа полк "Азов" вакансии военный медик фронт

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04:29 Гроза всколыхнет четыре области — синоптики предупредили о лютых ливнях сегодня

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