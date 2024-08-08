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На фронті потрібні унікальні лікарі — кого запрошують до полку "Азов"

8 серпня 2024 03:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В "Азов" потрібні військові лікарі на дуже високу зарплатню
Медик ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ.
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригаді "Азов" потрібні абдомінальні, торакальні хірурги. Такі медики будуть опікуватись пораненими на стабілізаційному пункті військових.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 7 серпня.  

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Вакансія в "Азов". Фото: Скриншот

Які вимоги до кандидатів

Претенденту на посаду треба мати відповідну вищу медичну освіту та досвід роботи.

Великою перевагою буде досвід роботи з ургентними пацієнтами, вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку, а також готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги.

Що буде входити в обов'язки

Майбутній член команди підрозділу буде надавати невідкладну  допомогу на стабілізаційному пункті, а також супроводжувати "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.

Крім цього потрібно буде організувати роботу "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту, періодично допомагати в проведенні навчань медиків підрозділів, чергувати на реанімаційному транспорті медичної роти.

Що до умов оплати

У спецпідрозділі обіцяють грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Звичайно, буде офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, що ще потрібні бухгалтери розрахункової групи. Зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.

Також бійці запрошують на роботу мотористів. Потрібні фахівці, які вміють ремонтувати авто та мають досвід роботи на аналогічній посаді. 

війна робота полк "Азов" вакансії військовий медик фронт

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