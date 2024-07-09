Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает водителям трала

Военные у трала. Фото иллюстративное: kozlovskyy.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителей. Нужны люди, которые будут управлять тралом. За месяц работы на такой должности можно получить до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 2 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности водителя трала в полку "Азов"

Водитель трала должен обеспечивать безопасную и своевременную транспортировку крупногабаритных грузов по тралу, обслуживать и технически поддерживать трал, проверять и обеспечивать правильную загрузку и растяжку груза. Также в обязанности такого специалиста входит сохранение чистоты и порядка в автомобиле, проведение минимального технического обслуживания трала.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут людей, которые не менее двух лет работали водителями трала и имеют водительское удостоверение категории "CE". Чтобы занять должность, необходимо уметь работать в команде, соблюдать установленные правила и процедуры. Предпочтение отдадут кандидатам с опытом военной службы на должности водителя или смежных должностях.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

Какие работники нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде "Азов" нужны механики-радиотелеграфисты. Среди обязанностей таких специалистов передача команд, сигналов и техническая поддержка радиосредств от радиопомех. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в полку не хватает стрелков. Занять эту должность смогут люди, имеющие боевой опыт и хорошую физическую форму. Зарплата — не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий за месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.