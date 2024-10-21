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На фронте нужны люди, которые разбираются в РЭБ — кого приглашают в "Азов"

21 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мастерам отделения технического обслуживания взвода РЕБ
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут отвечать за ремонт и обслуживание РЭБ. Речь идет о мастерах отделения технического обслуживания взвода РЭБ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 19 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности мастера отделения техобслуживания РЭС и требования к кандидатам на должность

Мастер отделения техобслуживания РЭС должен уметь конструировать, ремонтировать и обслуживать средства РЭС.

На работу приглашают людей, которые имеют высшее техническое образование и опыт работы со средствами связи и интернетом, навыки работы с паяльником. Специалист должен разбираться в сфере связи и уметь читать схемы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Занять эту должность могут специалисты, которые умеют самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.

Также в армии не хватает механиков-водителей медицинского пункта. На эту должность приглашают людей, которые имеют водительские права категории В или С, не менее трех лет опыта вождения и опыта управления гусеничной техникой.

вакансии мобилизация армия Нацгвардия полк "Азов" работа

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