Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам

Автоэлектрик. Фото иллюстративное: katrin-auto.kiev.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Кандидатам необхідно мати досвід роботи від одного року, а також знання та вміння у цьому напрямку. Рівень заробітної плати складатиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 17 жовтня.

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Згідно інформації у вакансії, в обов'язки автоелектриків входитиме:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні бойові медики, які зможуть навчати інших військових. Зокрема, маються на увазі інструктори із тактичної медицини.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати автомобілем, трактором або екскаватором. Мова йде про трактористів обслуговуючого складу квартирно-експлуатаційного забезпечення.