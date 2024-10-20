Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow "Азов" запрошує на роботу автоелектриків — яка заробітна плата та умови arrow

"Азов" запрошує на роботу автоелектриків — яка заробітна плата та умови

20 жовтня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам
Автоэлектрик. Фото иллюстративное: katrin-auto.kiev.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Кандидатам необхідно мати досвід роботи від одного року, а також знання та вміння у цьому напрямку. Рівень заробітної плати складатиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 17 жовтня.

Читайте також:

"Азов" запрошує на роботу автоелектриків — яка заробітна плата та умови - фото 1

 

Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, в обов'язки автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні бойові медики, які зможуть навчати інших військових. Зокрема, маються на увазі інструктори із тактичної медицини.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати автомобілем, трактором або екскаватором. Мова йде про трактористів обслуговуючого складу квартирно-експлуатаційного забезпечення.

вакансії фронт війна в Україні зарплатня полк "Азов" робота

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 "Азов" запрошує на роботу автоелектриків — яка заробітна плата та умови

02:49 У Києві чути вибухи — Росія запустила дрони

02:41 Нардеп оцінив, чи можлива обов'язкова мобілізація жінок в Україні

02:16 У Києві знову оголосили тривогу — в чому причина

01:32 Харків'янин після ТЦК та ВЛК вимкнув телефон — як його покарав суд

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Термінова новина

00:33 У низці районів Сум після обстрілу РФ немає світла і води

00:30 Статус "невійськовозобов'язаний" — чому "Резерв+" показує його у військового

00:13 На Черкащині п'яний водій ледь на вбив дітей у ДТП — як його покарав суд

00:10 У Харкові було чути вибух, на місце прильоту виїхали служби

19 жовтня 2024
Термінова новина

23:55 У Харкові було чути гучний вибух

03:26 "Азов" запрошує на роботу автоелектриків — яка заробітна плата та умови

02:49 У Києві чути вибухи — Росія запустила дрони

02:41 Нардеп оцінив, чи можлива обов'язкова мобілізація жінок в Україні

02:16 У Києві знову оголосили тривогу — в чому причина

01:32 Харків'янин після ТЦК та ВЛК вимкнув телефон — як його покарав суд

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Термінова новина

00:33 У низці районів Сум після обстрілу РФ немає світла і води

00:30 Статус "невійськовозобов'язаний" — чому "Резерв+" показує його у військового

00:13 На Черкащині п'яний водій ледь на вбив дітей у ДТП — як його покарав суд

00:10 У Харкові було чути вибух, на місце прильоту виїхали служби

19 жовтня 2024
Термінова новина

23:55 У Харкові було чути гучний вибух

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку