Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам

"Азов" запрошує на роботу автоелектриків — яка заробітна плата та умови
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Кандидатам необхідно мати досвід роботи від одного року, а також знання та вміння у цьому напрямку. Рівень заробітної плати складатиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 17 жовтня.
Робота в "Азові"
Згідно інформації у вакансії, в обов'язки автоелектриків входитиме:
- діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
- знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
- вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
- вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
- відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні бойові медики, які зможуть навчати інших військових. Зокрема, маються на увазі інструктори із тактичної медицини.
Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати автомобілем, трактором або екскаватором. Мова йде про трактористів обслуговуючого складу квартирно-експлуатаційного забезпечення.
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