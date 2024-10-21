Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам відділення технічного обслуговування взводу РЕБ

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які відповідатимуть за ремонт і обслуговування РЕБ. Йдеться про майстрів відділення технічного обслуговування взводу РЕБ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 19 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки майстра відділення техобслуговування РЕБ і вимоги до кандидатів на посаду

Майстер відділення техобслуговування РЕБ має вміти конструювати, ремонтувати та обслуговувати засоби РЕБ.

На роботу запрошують людей, які мають вищу технічну освіту та досвід роботи із засобами зв'язку та інтернетом, навички роботи з паяльником. Фахівець повинен знатися на сфері зв'язку та вміти читати схеми.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Обійняти цю посаду можуть фахівці, які вміють самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням.

Також у війську бракує механіків-водіїв медичного пункту. На цю посаду запрошують людей, які мають водійські права категорії В або С, щонайменше три роки досвіду водіння та досвід управління гусеничною технікою.