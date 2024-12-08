Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает химикам

Химик. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в химических соединениях и могут производить взрывные устройства. В полку не хватает химиков.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 29 ноября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности химика в полку "Азов" и требования к кандидатам в должность

Химик должен тестировать химические соединения и разрабатывать взрывчатые вещества.

На работу приглашают людей до 50 лет, которые умеют работать с химическими веществами, не имеют наркотической и алкогольной зависимостей. Предпочтение отдадут специалистам с опытом работы на химическом факультете.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азов" есть вакансия крановщика. Занять эту должность может человек, который не менее года работал машинистом крана.

Также мы сообщали, что в полку нужны люди, которые разбираются в средствах связи. За месяц работы механикам-телеграфистам будут платить не менее 25 тысяч гривен.