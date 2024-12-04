Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує механікам-радіотелеграфістам

Військовий-радіотелеграфіст. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які можуть діагностувати та ремонтувати засоби радіозв'язку. Йдеться про механіків-радіотелеграфістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 25 листопада.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки механіка-радіотелеграфіста в полку "Азов"

Механік-радіотелеграфіст має забезпечувати зв'язок між військовими підрозділами за допомогою радіостанцій, телефонів та інших засобів, приймати та передавати повідомлення, команди та інформацію між командуванням, підрозділами та іншими військовими частинами. Також такий фахівець здійснює технічне обслуговування й налагодження радіообладнання, веде журнали та документацію щодо здійснення зв’язку, зокрема, реєструє передані та отримані повідомлення.

Вимоги до кандидата на посаду

Обійняти посаду механіка-радіотелеграфіста в полку "Азов" може людина віком від 18 до 35 років, яка має середню, середню спеціальну або вищу освіту, придатна до служби за станом здоров'я й морально-психологічними якостями, готова постійно вчитися та розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає операторів переносних зенітно-ракетних комплексів. Такі військові мають виявляти та знищувати ворожі повітряні цілі.

Також у полку потрібні навідники-оператори танка Т-64/Т-72/Т-80. На цю посаду запрошують людей, які людей, які вміють стріляти з гармати й кулемета та знаються на танковому озброєнні.