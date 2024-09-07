Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает танкистам

Танкисты ВСУ. Фото иллюстративное: novynarnia.com

Бригада спецназа "Азов" ищет специалистов в танковую роту. Нужны люди, которые готовы работать по полной занятости и имеют не менее года опыта работы с гусеничной техникой. Речь идет о танкистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 4 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности танкиста в полку "Азов"

Танкист должен производить техническое обслуживание, планово-предупредительный осмотр и ремонт танка. Такой специалист отвозит экипаж на позицию и вывозит оттуда после того, как военные выполнят поставленные задачи. При работе танкист должен быть внимательным, запоминать маршрут и следить за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

Какие требования к кандидату на должность

На работу приглашают людей с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы. На фронте нужны физически и психологически выносливые, внимательные и осторожные специалисты, которые готовы к долгому пребыванию в закрытом пространстве и работе в зоне активных боевых действий, быстро реагируют на изменения обстоятельств и имеют мотивацию уничтожать врага.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих. Ежемесячная зарплата будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен.