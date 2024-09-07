Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує танкістам

Танкісти ЗСУ. Фото ілюстративне: novynarnia.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає спеціалістів у танкову роту. Потрібні люди, які готові працювати за повною зайнятістю та мають не менше року досвіду роботи з гусеничною технікою. Йдеться про танкістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 4 вересня.

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки танкіста в полку "Азов"

Танкіст має здійснювати технічне обслуговування, планово-попереджувальний огляд і ремонт танка. Такій фахівець відвозить екіпаж на позицію та вивозити звідти після того, як військові виконають поставлені задачі. Під час роботи танкіст повинен бути уважним, запам'ятовувати маршрут і стежити за тим, щоб не потрапити на міну або засідку.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують людей із досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби. На фронті потрібні фізично та психологічно витривалі, уважні та обережні фахівці, які готові до довгого перебування в закритому просторі та роботи в зоні активних бойових дій, швидко реагують на зміни обставин і мають мотивацію нищити ворога.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців. Щомісячна зарплата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень.