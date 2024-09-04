Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает электромонтерам

Электромонтеры. Фото иллюстративное: reutpal.com.ua

Бригада "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих обслуживать электрооборудование. Речь идет об электромонтерах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 28 августа.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности электромонтера в полку "Азов"

Электромонтер должен ремонтировать и обслуживать электрооборудование и электросети. Также такой специалист участвует в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Требования к кандидату на должность

На работу приглашают людей, имеющих группу допуска до 1000 В, профессионально-техническое образование соответствующего направления, опыт работы с обслуживанием электрооборудования и ответственно относятся к работе.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 25 до 125 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы. За пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен. Возможен перевод на эту должность действующих военнослужащих.