Работа в Азов — какие условия труда предлагает бригада автоэлектрикам.

Бригаде "Азов" нужны автоэлектрики — какие требования и условия
6 сентября 2024 03:26
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua
Легендарная бригада спецназа "Азов" ищет на работу автоэлектриков. Подойдут люди с опытом работы от 1 года, а также необходимы некоторые знания и умения. В месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 4 сентября.
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Бойцы ищут специалистов в следующие подразделения:
- инженерно-саперную роту;
- танковую роту;
- тыловое обеспечение;
- бригадную артиллерийскую группу.
Для того чтобы претендовать на должность, необходимо иметь:
- опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.
В обязанности автоэлектриков будет входить несколько задач, в частности:
- диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
В свою очередь, бригада "Азов" предлагает:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
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