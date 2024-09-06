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Бригаде "Азов" нужны автоэлектрики — какие требования и условия

6 сентября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — какие условия труда предлагает бригада автоэлектрикам.
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Легендарная бригада спецназа "Азов" ищет на работу автоэлектриков. Подойдут люди с опытом работы от 1 года, а также необходимы некоторые знания и умения. В месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 4 сентября.

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Вакансия автоэлектрика в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Бойцы ищут специалистов в следующие подразделения:

  • инженерно-саперную роту;
  • танковую роту;
  • тыловое обеспечение;
  • бригадную артиллерийскую группу.

Для того чтобы претендовать на должность, необходимо иметь:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В обязанности автоэлектриков будет входить несколько задач, в частности:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

В свою очередь, бригада "Азов" предлагает:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

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