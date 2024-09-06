Работа в Азов — какие условия труда предлагает бригада автоэлектрикам.

Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua

Легендарная бригада спецназа "Азов" ищет на работу автоэлектриков. Подойдут люди с опытом работы от 1 года, а также необходимы некоторые знания и умения. В месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 4 сентября.

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Работа в "Азове"

Бойцы ищут специалистов в следующие подразделения:

инженерно-саперную роту;

танковую роту;

тыловое обеспечение;

бригадную артиллерийскую группу.

Для того чтобы претендовать на должность, необходимо иметь:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В обязанности автоэлектриков будет входить несколько задач, в частности:

диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

В свою очередь, бригада "Азов" предлагает: