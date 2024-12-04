Работа в "Азов" – какие условия труда бригада предлагает механикам-радиотелеграфистам

Военный-радиотелеграфист. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые могут диагностировать и ремонтировать средства радиосвязи. Речь идет о механиках-радиотелеграфистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 25 ноября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности механика-радиотелеграфиста в полку "Азов"

Механик-радиотелеграфист должен обеспечивать связь между военными подразделениями с помощью радиостанций, телефонов и других средств, принимать и передавать сообщения, команды и информацию между командованием, подразделениями и другими воинскими частями. Также такой специалист осуществляет техническое обслуживание и отладку радиооборудования, ведет журналы и документацию по осуществлению связи, в частности, регистрирует переданные и полученные сообщения.

Требования к кандидату на должность

Занять должность механика-радиотелеграфиста в полку "Азов" может человек в возрасте от 18 до 35 лет, который имеет среднее, среднее специальное или высшее образование, пригоден к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готов постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет операторов переносных зенитно-ракетных комплексов. Такие военные должны обнаруживать и уничтожать вражеские воздушные цели.

Также в полку нужны наводчики-операторы танка Т-64/Т-72/Т-80. На эту должность приглашают людей, которые умеют стрелять из пушки и пулемета и разбираются в танковом вооружении.