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"Азов" шукає оператора ПЗРК — які умови та оплату пропонує

1 грудня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Операторів ПЗРК запрошують на роботу в Азов і пропонують високу зарплату
Оператор ПЗРК. Ілюстративне фото: wikimedia
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Полк "Азов" запрошує у свої лави людину, яка володіє професією оператора ПЗРК. Тобто запрошується на високооплачувану службу оператора переносних зенітно-ракетних комплексів. 

Відповідну вакансію "Азов" розмістив на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Що треба робити

Вміти чи бажати навчитись працювати із переносним зенітно-ракетним комплексом. Виявляти та уражувати повітряні цілі (літаки, гелікоптери, БПЛА). Нести бойові чергування та дотримуватись статуту ППО.

Також треба буде контролювати справність озброєння та робити звіти для командування. 

Хто підходить для цієї вакансії

Кандидат має бути фізично здоровим, придатним для служби. Обов'язковими рисами є відповідальність, ініціативність та, звичайно, відсутність проблем з алкоголем і наркотиками.

Що пропонує "Азов"

Тому, хто пройде співбесіду, "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, а у цьому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свою батальйони танкістів. Зокрема, потрібні люди на посаду "водій-механік танку.

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