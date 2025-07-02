Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб На фронте нужны любители жечь врага — есть вакансия в "Азове"

На фронте нужны любители жечь врага — есть вакансия в "Азове"

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 03:26
На службу в Азов приглашаются огнеметчики за хорошую зарплату
Обучение огнеметчика ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которым нравится "воевать с огоньком". Речь идет о вакансии огнеметчика.

Соответствующее объявление размещено на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
На фронті потрібні любителі палити ворога — є вакансія в "Азові" - фото 1
Вакансия огнеметчика в "Азове". Фото: Скриншот

Обязанности огнеметчика в "Азове"

От кандидата потребуется обеспечение огневой поддержки из стрелкового оружия. Кроме этого, прицельное поражение целей (пехота, легкая броня) с помощью огнемета (РПВ-16).

Требования к кандидату

  • готовность работать в зоне активных боевых действий;
  • возраст от 18 до 35 лет;
  • пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
  • готовность постоянно совершенствовать навыки работы с оружием.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает водителей-саперов. Среди обязанностей таких военных транспортировка саперного оборудования.

Также мы сообщали, что в бригаде нужны уборщики. Людям, которые будут поддерживать чистоту в помещениях, будут платить до 14 тысяч гривен ежемесячно.

ВСУ работа бригада "Азов" вакансии контракт фронт 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации