Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает командирам танка Т-64/Т-72/Т-80

Танк Т-72Б3М. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих управлять действиями танкового экипажа. Речь идет о командирах танка Т-64/Т-72/Т-80.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 19 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности командира танка Т-64/Т-72/Т-80 и какие требования к кандидатам на должность

Командир танка должен управлять действиями экипажа танка при ведении им боевых действий, учебно-боевой деятельности и технического обслуживания.

На работу приглашают мотивированных людей, желающих учиться. Иметь боевой опыт необязательно.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако, обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия для людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. В полку не хватает операторов радиолокационных станций.

Также в армии нужны начальники складов. Чтобы занять этот пост, нужно на высоком уровне владеть Microsoft Word и Excel. Ежемесячная зарплата будет составлять от 25–125 тысяч гривен.