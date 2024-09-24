Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow На фронте нужны командиры — кого приглашают в полк "Азов" arrow

На фронте нужны командиры — кого приглашают в полк "Азов"

24 сентября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает командирам танка Т-64/Т-72/Т-80
Танк Т-72Б3М. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих управлять действиями танкового экипажа. Речь идет о командирах танка Т-64/Т-72/Т-80.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 19 сентября.

Читайте также:
"Азов" ищет командиров танка Т-64/Т-72/T-80
Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности командира танка Т-64/Т-72/Т-80 и какие требования к кандидатам на должность

Командир танка должен управлять действиями экипажа танка при ведении им боевых действий, учебно-боевой деятельности и технического обслуживания.

На работу приглашают мотивированных людей, желающих учиться. Иметь боевой опыт необязательно.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако, обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия для людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. В полку не хватает операторов радиолокационных станций.

Также в армии нужны начальники складов. Чтобы занять этот пост, нужно на высоком уровне владеть Microsoft Word и Excel. Ежемесячная зарплата будет составлять от 25–125 тысяч гривен.

работа Нацгвардия армия танки полк "Азов" вакансии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Новая директива по "бусификации" — кого не будут принудительно доставлять в ТЦК

03:37 Япония напугала самолет-нарушитель РФ — обстреляла сигнальными ракетами

03:26 На фронте нужны командиры — кого приглашают в полк "Азов"

02:47 Враг активно атакует на Кураховском и Покровском направлениях — отчет Генштаба

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

02:09 Украинских пленных постоянно пытают — отчет комиссии при ООН

02:02 Известный болельщик Динамо Киев погиб на войне

01:32 Во Львовской области мошенник заработал на уклонисте — как его наказал суд

01:24 Дюбуа заработал намного меньше Джошуа — источник опубликовал гонорары за бой

00:49 "Дипломат" Алина Гросу рассказала о сборе средств — МИД открестился от нее

04:30 Новая директива по "бусификации" — кого не будут принудительно доставлять в ТЦК

03:37 Япония напугала самолет-нарушитель РФ — обстреляла сигнальными ракетами

03:26 На фронте нужны командиры — кого приглашают в полк "Азов"

02:47 Враг активно атакует на Кураховском и Покровском направлениях — отчет Генштаба

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

02:09 Украинских пленных постоянно пытают — отчет комиссии при ООН

02:02 Известный болельщик Динамо Киев погиб на войне

01:32 Во Львовской области мошенник заработал на уклонисте — как его наказал суд

01:24 Дюбуа заработал намного меньше Джошуа — источник опубликовал гонорары за бой

00:49 "Дипломат" Алина Гросу рассказала о сборе средств — МИД открестился от нее

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно