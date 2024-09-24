Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує командирам танка Т-64/Т-72/Т-80

Танк Т-72Б3М. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати діями танкового екіпажу. Йдеться про командирів танка Т-64/Т-72/Т-80.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 19 вересня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки командира танка Т-64/Т-72/Т-80 та які вимоги до кандидатів на посаду

Командир танка має керувати діями екіпажу танка під час ведення ним бойових дій, навчально-бойової діяльності та технічного обслуговування.

На роботу запрошують вмотивованих людей, які бажають вчитися. Мати бойовий досвід необов'язково.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія для людей, які знаються на радіолокаційному обладнанні. У полку бракує операторів радіолокаційних станцій.

Також у війську потрібні начальники складів. Щоб обійняти цю посаду, треба на високому рівні володіти Microsoft Word та Excel. Щомісячна зарплата становитиме від 25–125 тисяч гривень.