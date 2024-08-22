Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает пожарным-водителям

Пожарный-военный возле автомобиля. Фото:pik.net.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих управлять пожарными автомобилями. Речь идет о пожарных-водителях.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 14 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности пожарного-водителя в полку "Азов"

Пожарный-водитель должен довозить личный состав пожарной команды до места вызова, уверенно управлять пожарным автомобилем при разных условиях на дорогах и в любую погоду, поддерживать противопожарное состояние на территории ответственности. Во время пребывания в пути водитель должен соблюдать правила дорожного движения и инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля. Также в числе его обязанностей эксплуатация и обслуживание пожарного автомобиля.

Требования к кандидату на должность

На работу приглашают граждан Украины, которые готовы к работе в зоне боевых действий, не имеют непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения, работали на пожарной службе и ликвидировали пожары. Чтобы занять должность, нужно иметь хорошее состояние здоровья и быть физически подготовленным.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.