Работа в Азов — какие условия труда предлагает бригада водителям трала.

"Азову" нужны водители трала - какие требования и условия
21 августа 2024 03:26
Водитель. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу водителей трала. Требуется опыт работы водителем трала от 2 лет, а также водительское удостоверение категории "СЭ". В месяц можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua в среду, 21 августа.
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Бригаде нужны водители, которые будут выполнять следующие обязанности:
- обеспечение безопасной и своевременной транспортировки крупногабаритных грузов по тралу;
- соблюдение правил и требований дорожного движения;
- обслуживание и техническая поддержка трала;
- проверка и обеспечение правильной погрузки и растяжки груза;
- сохранение чистоты и порядка в автомобиле;
- проведение минимального технического обслуживания трала
Подойдет кандидат на должность, который:
- имеет опыт работы водителем трала от 2 лет;
- водительское удостоверение категории "СЭ";
- умеет работать в команде и соблюдать установленные правила и процедуры;
- опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
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