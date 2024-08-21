Работа в Азов — какие условия труда предлагает бригада водителям трала.

Водитель. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу водителей трала. Требуется опыт работы водителем трала от 2 лет, а также водительское удостоверение категории "СЭ". В месяц можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua в среду, 21 августа.

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Бригаде нужны водители, которые будут выполнять следующие обязанности:

обеспечение безопасной и своевременной транспортировки крупногабаритных грузов по тралу;

соблюдение правил и требований дорожного движения;

обслуживание и техническая поддержка трала;

проверка и обеспечение правильной погрузки и растяжки груза;

сохранение чистоты и порядка в автомобиле;

проведение минимального технического обслуживания трала

Подойдет кандидат на должность, который:

имеет опыт работы водителем трала от 2 лет;

водительское удостоверение категории "СЭ";

умеет работать в команде и соблюдать установленные правила и процедуры;

опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы: