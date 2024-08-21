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"Азову" нужны водители трала - какие требования и условия

21 августа 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — какие условия труда предлагает бригада водителям трала.
Водитель. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу водителей трала. Требуется опыт работы водителем трала от 2 лет, а также водительское удостоверение категории "СЭ". В месяц можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua в среду, 21 августа.

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Работа в "Азове"

Бригаде нужны водители, которые будут выполнять следующие обязанности:

  • обеспечение безопасной и своевременной транспортировки крупногабаритных грузов по тралу;
  • соблюдение правил и требований дорожного движения;
  • обслуживание и техническая поддержка трала;
  • проверка и обеспечение правильной погрузки и растяжки груза;
  • сохранение чистоты и порядка в автомобиле;
  • проведение минимального технического обслуживания трала

Подойдет кандидат на должность, который:

  • имеет опыт работы водителем трала от 2 лет;
  • водительское удостоверение категории "СЭ";
  • умеет работать в команде и соблюдать установленные правила и процедуры;
  • опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

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