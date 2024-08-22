Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує пожежним-водіям

Пожежник-військовий біля автомобіля. Фото:pik.net.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати пожежними автомобілями. Йдеться про пожежних-водіїв.

Відповідну вакансію розмістили на сайту пошуку роботи Work.ua в середу, 14 серпня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки пожежного-водія в полку "Азов"

Пожежний-водій має довозити особовий склад пожежної команди до місця виклику, впевнено керувати пожежним автомобілем за різних умов на дорогах та за будь-якої погоди, підтримувати протипожежний стан на території відповідальності. Під час перебування в дорозі керманич повинен дотримуватися правил дорожнього руху та інструкції з експлуатацїі пожежного автомобіля. Також серед його обов'язків експлуатація й обслуговування пожежного автомобіля.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують громадян України, які готові до роботи в зоні бойових дій, не мають непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення, раніше працювали на пожежній службі та ліквідовували пожежі. Щоб обійняти посаду, потрібно мати хороший стан здоров'я й бути фізично підготовленим.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.