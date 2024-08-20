Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow На фронт нужны особые хирурги — чем предлагают заниматься и сколько будут платить arrow

На фронт нужны особые хирурги — чем предлагают заниматься и сколько будут платить

20 августа 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В "Азове" нужны военные хирурги на очень высокую зарплату
Эвакуация раненого. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригаде "Азов" требуются абдоминальные, торакальные хирурги. Эти медики будут заботиться о раненых на стабилизационном пункте военных.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 18 августа.

Читайте также:

Какие требования к кандидатам

На фронт нужны особые хирурги - чем предлагают заниматься и сколько будут платить - фото 1
Вакансия в "Азов". Фото: Скриншот

Претенденту на должность нужно иметь соответствующее высшее медицинское образование и опыт работы от двух лет.

Большим преимуществом станет опыт работы с тяжелыми и срочными пациентами, умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке, а также готовность работать по международным врачебным стандартам.

Что будет входить в обязанности

Будущий член подразделения будет оказывать неотложную помощь на стабилизационном пункте, а также сопровождать "тяжелых" пациентов в больницы.

Кроме этого нужно будет организовать работу "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта, периодически помогать в проведении учений медиков подразделений, дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты.

Что касается условий оплаты

В спецподразделении обещают денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Конечно, будет официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Напомним, что еще требуются бухгалтеры расчетной группы. Зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.

Также важные новости дня по теме:

война работа медики полк "Азов" врачи вакансии военный медик

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 На фронт нужны особые хирурги — чем предлагают заниматься и сколько будут платить

02:51 В Одессе очередной языковой скандал — таксист не понял украиноязычную пассажирку и высадил ее

02:26 Можно ли в ТЦК прийти с адвокатом — Омбудсман Украины дал исчерпывающий ответ

01:36 Вторые сутки пылает нефтебаза в РФ, которую атаковали дроны ВСУ — шлейф дыма простирается на 25 км

01:32 Дело подозреваемого в повреждении более 70 могил было пересмотрено — что решил апелляционный суд

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

01:30 Мобилизация продолжается, но не для всех — кого из граждан не примут в ВСУ

00:59 Как долго ТЦК может отвечать военнообязанным — что говорит закон

00:30 Отсрочка от мобилизации без документов — как ее оформить

00:15 В Судже снесли Ленина — СМИ показали начало декоммунизации в городе

00:10 Мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам — решение Кабмина

03:26 На фронт нужны особые хирурги — чем предлагают заниматься и сколько будут платить

02:51 В Одессе очередной языковой скандал — таксист не понял украиноязычную пассажирку и высадил ее

02:26 Можно ли в ТЦК прийти с адвокатом — Омбудсман Украины дал исчерпывающий ответ

01:36 Вторые сутки пылает нефтебаза в РФ, которую атаковали дроны ВСУ — шлейф дыма простирается на 25 км

01:32 Дело подозреваемого в повреждении более 70 могил было пересмотрено — что решил апелляционный суд

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

01:30 Мобилизация продолжается, но не для всех — кого из граждан не примут в ВСУ

00:59 Как долго ТЦК может отвечать военнообязанным — что говорит закон

00:30 Отсрочка от мобилизации без документов — как ее оформить

00:15 В Судже снесли Ленина — СМИ показали начало декоммунизации в городе

00:10 Мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам — решение Кабмина

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут