В "Азове" нужны военные хирурги на очень высокую зарплату

Эвакуация раненого. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригаде "Азов" требуются абдоминальные, торакальные хирурги. Эти медики будут заботиться о раненых на стабилизационном пункте военных.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 18 августа.

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Вакансия в "Азов". Фото: Скриншот

Претенденту на должность нужно иметь соответствующее высшее медицинское образование и опыт работы от двух лет.

Большим преимуществом станет опыт работы с тяжелыми и срочными пациентами, умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке, а также готовность работать по международным врачебным стандартам.

Что будет входить в обязанности

Будущий член подразделения будет оказывать неотложную помощь на стабилизационном пункте, а также сопровождать "тяжелых" пациентов в больницы.

Кроме этого нужно будет организовать работу "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта, периодически помогать в проведении учений медиков подразделений, дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты.

Что касается условий оплаты

В спецподразделении обещают денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Конечно, будет официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Напомним, что еще требуются бухгалтеры расчетной группы. Зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.