До 127 тысяч гривен в месяц предлагают в Азове деловодам, для которых есть вакансия в бригаде

Деловод за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои подразделения деловодов. Нужен человек, который разбирается в учете и сохранении документации.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Что входит в обязанности деловода в "Азове"

осуществление учета, ведения и хранения документации;

организация и ведение делопроизводства;

контроль за соблюдением сроков обработки и исполнения документов;

работа с электронными базами данных и специализированными программами;

взаимодействие с другими подразделениями для получения необходимой информации;

ведение сведений о кадровом составе батальона и изменениях.

Требования к кандидатам

возраст до 40 лет;

ответственность и дисциплинированность.

знание Word/Exel;

знание и умение работать с ПК (программы MS Office).

знание и понимание принципов делопроизводства.

Что предлагает "Азов"

Кандидату, которого возьмут на службу, обещают официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. В этом случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужны люди, которые разбираются в картах. Речь идет о топографах.

Также в рядах "Азова" не хватает автоэлектриков. Занять такую должность могут люди, которые умеют выявлять неисправности в автомобильных системах и исправлять их.