До 127 тисяч гривень на місяць пропонують в Азові діловодам, для яких є вакансія в бригаді

На фронті потрібні діловоди — в "Азові" є гарна вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої підрозділи діловодів. Потрібна людина, яка знається на обліку та збереженні документації.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Що входить в обов'язки діловода в "Азові"
- здійснення обліку, ведення та збереження документації;
- організація та ведення діловодства;
- контроль за дотриманням термінів обробки й виконання документів;
- робота з електронними базами даних та спеціалізованими програмами;
- взаємодія з іншими підрозділами для отримання необхідної інформації;
- ведення відомостей про кадровий склад батальйону та зміни.
Вимоги до кандидатів
- вік до 40 років;
- відповідальність і дисциплінованість.
- знання Word/Exel;
- знання й вміння працювати з ПК (програми MS Office).
- знання та розуміння принципів діловодства.
Що пропонує "Азов"
Кандидату, якого візьмуть на службу, обіцяють офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій. В цьому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібні люди, які знаються на картах. Йдеться про топографів.
Також у лавах "Азова" бракує автоелектриків. Обійняти таку посаду можуть люди, які вміють виявляти несправності в автомобільних системах і виправляти їх.
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