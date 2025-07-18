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Головна Штаб На фронті потрібні діловоди — в "Азові" є гарна вакансія

На фронті потрібні діловоди — в "Азові" є гарна вакансія

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 03:26
До 127 тисяч гривень на місяць пропонують в Азові діловодам, для яких є вакансія в бригаді
Діловод за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої підрозділи діловодів. Потрібна людина, яка знається на обліку та збереженні документації.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки діловода в "Азові"

  • здійснення обліку, ведення та збереження документації;
  • організація та ведення діловодства;
  • контроль за дотриманням термінів обробки й виконання документів;
  • робота з електронними базами даних та спеціалізованими програмами;
  • взаємодія з іншими підрозділами для отримання необхідної інформації;
  • ведення відомостей про кадровий склад батальйону та зміни.

Вимоги до кандидатів

  • вік до 40 років;
  • відповідальність і дисциплінованість.
  • знання Word/Exel;
  • знання й вміння працювати з ПК (програми MS Office).
  • знання та розуміння принципів діловодства.

Що пропонує "Азов"

Кандидату, якого візьмуть на службу, обіцяють офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій. В цьому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібні люди, які знаються на картах. Йдеться про топографів.

Також у лавах "Азова" бракує автоелектриків. Обійняти таку посаду можуть люди, які вміють виявляти несправності в автомобільних системах і виправляти їх.

ЗСУ робота бригада "Азов" вакансії Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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