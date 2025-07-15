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В "Азові" потрібні автоелектрики — яка зарплата

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам
Автоелектрик. Ілюстративне фото: katrin-auto.kiev.ua

Бригаді спецпризначення "Азов" потрібні на роботу автоелектрики. Потенційним кандидатам необхідно мати відповідні знання та мінімум 1 рік досвіду роботи. У разі виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію автоелектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні водії медичного пункту. Зокрема, треба вправно та впевнено керувати технікою.

Також ми писали, що бригада шукає людей на посаду водія-заправника. Потенційні кандидати повинні мати досвід роботи на АЗС.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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