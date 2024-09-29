Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает танкистам

Танкист ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В бригаду "Азов" нужны специалисты в танковую роту. Ищут людей, которые готовы работать по полной занятости и имеют не менее года опыта с гусеничной техникой. Речь идет о танкистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности танкиста в полку "Азов"

Танкист должен технически обслуживать и ремонтировать танк. Такой специалист увозит экипаж на позицию и вывозит оттуда после того, как военные выполнят поставленные задачи. При работе танкист должен быть внимательным, запоминать маршрут и следить за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

Какие требования к кандидату на должность

На работу приглашают людей с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службой. На фронте нужны физически и психологически выносливые, внимательные и осторожные специалисты, готовые к долгому пребыванию в закрытом пространстве и работе в зоне активных боевых действий, быстро реагируют на изменения обстоятельств и мотивируют уничтожать врага.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих. Ежемесячная зарплата будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен.

Напомним, в армии нужны врачи неотложных состояний. Чтобы занять эту должность в полку "Азов", необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт работы по специальности.

Также в "Азове" есть вакансия для людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. В полку не хватает операторов радиолокационных станций.