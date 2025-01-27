Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает монтажнику оборудования

Строительная площадка. Иллюстративное фото: pexels.com

Подразделения "Азов" ищут в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с электроинструментами и готовы к работе на высоте. Речь идет о монтажниках оборудования.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности монтажника оборудования в бригаде "Азов"

Монтажник оборудования должен подключать и обслуживать абонентов, прокладывать кабель и обслуживать текущую сеть, настраивать сетевое оборудование абонентов, устанавливать роутеры, WiFi-мосты и антенны.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 40 лет. В войске нужны специалисты, которые умеют работать с электроинструментами, не боятся высоты, знают основы работы и настройки интернет-оборудования.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Денежное обеспечение будет составлять 25—125 тысяч гривен. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые имеют теоретическую и практическую базовую подготовку по дронам и умеют управлять беспилотниками. На должности оператора БпЛА в бригаде можно ежемесячно зарабатывать до 125 тысяч гривен.

Также в ряды "Азова" приглашают переводчиков. Занять эту должность может человек, который хорошо знает английский язык, в частности военную терминологию.